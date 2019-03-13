banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

"Gebze'de gençler geleceği kodlayacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz esnaf ziyaretinde bulundu. Büyükgöz, "Bilgisayarı kullanıp onun esiri olan değil, bilgisayarı üreten bir gençlik hayal ediyoruz" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:26

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Büyükgöz, "Gebze'de akıllı ulaşım sistemini hayata geçireceğiz. Akıllı duraklar, akıllı trafik uygulamaları, toplu taşımada modernleşme, daha konforlu ve daha teknolojik bir ulaşım sistemi oluşturacağız. Gelecekteki nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak, yatay şehircilik anlayışı Gebze'de hayata geçirilecek. Kentsel dönüşümlerde vatandaşın talep ve onayı aranacak" dedi.

KODLAMA SINIFLARI KURULACAK

Gençlere önem verdiğini dile getiren Büyükgöz, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz bilgisayarın esiri olan gençler değil, onu üreten gençler istiyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile birlikte işbirliği yaparak kodlama sınıflarıyla yazılım yapan gençler hedefimiz var" şeklinde konuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri
Çöp Konteynırları Yer Altına Alınacak Çöp Konteynırları Yer Altına Alınacak
SEDAŞ’tan Yarışmaya Davet SEDAŞ’tan Yarışmaya Davet
Tıp Bayramını kutladı! Tıp Bayramını kutladı!
Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız” Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız”
Erdoğan:“Net 1 saat 10 dakika“ Erdoğan:“Net 1 saat 10 dakika“
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Karaosmanoğlu’na Veda Ziyaretleri
Başkan Karaosmanoğlu, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler ve MÜSAİD yönetimleriyle bir araya geldi.

Haberi Oku