"Gebze'de gençler geleceği kodlayacak"

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz esnaf ziyaretinde bulundu. Büyükgöz, "Bilgisayarı kullanıp onun esiri olan değil, bilgisayarı üreten bir gençlik hayal ediyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, Mustafa Paşa Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi esnafını ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileklerini ileten Büyükgöz, "Gebze'de akıllı ulaşım sistemini hayata geçireceğiz. Akıllı duraklar, akıllı trafik uygulamaları, toplu taşımada modernleşme, daha konforlu ve daha teknolojik bir ulaşım sistemi oluşturacağız. Gelecekteki nüfus ihtiyaçları dikkate alınarak, yatay şehircilik anlayışı Gebze'de hayata geçirilecek. Kentsel dönüşümlerde vatandaşın talep ve onayı aranacak" dedi.

KODLAMA SINIFLARI KURULACAK

Gençlere önem verdiğini dile getiren Büyükgöz, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Biz bilgisayarın esiri olan gençler değil, onu üreten gençler istiyoruz. Büyükşehir belediyemiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'mız ile birlikte işbirliği yaparak kodlama sınıflarıyla yazılım yapan gençler hedefimiz var" şeklinde konuştu.