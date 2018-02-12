Gebze'de Gençliğin dev tesisi yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi toplumda 7’den 77’ye herkes için sosyal mekânlar oluşturuyor. Gebze’de gençlerin faydalanması için inşa edilen Gençlik Merkezi de bu mekânlardan bir tanesi. Her türlü faaliyete imkân verecek merkez, Gebze gençliğine yön vererek, topluma faydalı birer birey olmalarını sağlayacak. İnşa çalışmaları hızla devam eden dev tesis 11 bin 200 metrekare alanda hizmet verecek.

KABA İNŞAAT YAPILIYOR

6 katlı olarak projelendirilen yapı tam donanımlı olacak şekilde tasarlandı.

Gençler için gerekli tüm imkânlara sahip olacak yapının inşa çalışmaları sürüyor. 4’üncü kat kaba inşaat çalışması yapılan binanın betonarme uygulamaları yapılıyor. Yapıda perde ve kolonların beton dökümü, yer yer kalıp sökülmesi, izolasyon ve tuğla duvar imalatı gerçekleştiriliyor.

Saha içi doğu, güney ve batı cephesi bina köse dolgularına silidir ile sıkıştırılmasına devam ediliyor. Bodrum kat yangın tesisat, sıhhı tesisat ve havalandırma tesisat işleri sürüyor.

TAM DONANIMLI

Yapının bodrum katı sığınak, ısı merkezi, salon ve depodan oluşacak. Alt zemin katta fen laboratuarı, 5 adet derslik, öğretmenler ve idareci odası spor izleme bölümü, fitness, güreş, judo ve soyunma odaları yer alacak.

Üst zemin katta internet sınıfı, santranç odası, 5 adet derslik, kulüp odası, kütüphane, spor izleme bölümü, judo, tekvando, bay bayan soyunma odası, duş ve wcler bulunacak.

SPOR ALANLARI

Gençlik Merkezi’nin yaklaşık 5 bin metrekare peyzaj alanı olacak ve bu alanda 2 adet basketbol ve voleybol sahası ile 44 araçlık açık otoparkı bulunacak. Merkez Gebze’de gençlerin sosyal aktivite gerçekleştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri bir mekan olacak.

SOSYAL AKTİVİTE

Birinci kat divanhane, teras, kafeterya, bebek bakım odası, 380 kişilik tiyatro salonu, kulis, dekor deposu ve atölye sınıfından oluşacak. Yapın ikinci katında ise santranç odası, 5 adet derslik, kütüphane, öğretmen ve idareci odası bulunacak. Son katta ise internet sınıfı, sanat atölyesi, 5 adet derslik, müzik stüdyosu ve kayıt odası yer alacak. ​

