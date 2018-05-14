Gebze’de girmediğimiz ev sıkmadığımız el kalmayacak

24 Haziran genel seçimleri öncesi “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız” parolası ile ilçede seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Gebze İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM), hafta sonunda da yoğun bir mesai programı gerçekleştirdi. Hafta sonu yoğun bir program ile çeşitli organizasyonlarda vatandaşlar ile bir araya gelen AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebzelilere 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimlerin önemini anlattı.

İNÖNÜ MAHALLESİ UNUTULMADI

'Düğünler, cenazeler, iş yeri açılışları, ziyaretler ve çeşitli organizasyonlarla yoğun bir hafta sonu geçiren AK Parti Gebze İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) çeşitli programlarda ilçe halkıyla bir araya gelip yeniden gönülleri fethetti. İlçe Başkanı İrfan Ayar ve partililer, öncelikle İnönü Mahallesinde ikamet eden Roman vatandaşlarla buluştu. Başkan Ayar’a yoğun ilgi gösteren Roman vatandaşlar, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Ayar ve ekibine teşekkür ettiler.

BİZ BİRLİKTE TÜRKİYE’YİZ

İlçe SKM’nin düzenlediği programlarda vatandaşlar ile konuşan Ayar, “Ülke olarak çok çeşitli bir yapıya sahibiz. Bu topraklarda beraber yaşamaktan mutluyuz. Tüm dinamiklerimizle her zaman bir ve beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Bizlerin arasına nifak tohumları ekenler boşuna uğraşmasınlar. Herkes bizim kardeşimizdir. Biz biriz ve beraberiz. Roman vatandaşlarımızın rahatı ve huzuru için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerine yer verdi.

24 HAZİRAN’A ODAKLANDIK

AK Parti Gebze İlçe Teşkilatı olarak 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili genel seçimlerine hazır olduklarını belirten Ayar;’’ Tüm teşkilatlarımızla çalışmalarımızı başlattık. Halkımızla el ele, gönül gönüle verdik. 24 Haziran tarihine odaklandık. 24 Haziran’da yapılacak seçim, bizler için sıradan bir seçim değil, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerinin kapılarını açacak önemli bir seçimdir. Bu nedenle her zamankinden daha fazla çalışacağız. Milletimizin teveccühünü kazanmak için yola çıktık. . Gebze’de girmediğimiz ev sıkmadığımız el kalmayacak’’ dedi.