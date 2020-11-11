Gebze’de Hak Sahipleri Tapularına Kavuşuyor

Büyükgöz’den 1 Milyon Metrekare’de 339 Kişiye Tapu. Mahallelerde yapılan imar uygulamalarıyla tapu sorununu Gebze gündeminden çıkarmak için adımlar atan Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli Akviran’da 339 hak sahibine, düzenlenen sembolik törenle tapularını teslim etti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçede tapu sorununu ortadan kaldırmak için adım atmayı sürdürüyor. Mahallelerde devam eden şuyulandırma çalışmalarının ardından vatandaşlara tapularını takdim eden Başkan Büyükgöz, Pelitli Mahallesi Akviran bölgesindeki hak sahiplerine tapularını takdim etti. 1 Milyon 111 bin metrekarelik alanda tamamlanan imar uygulamaları sayesinde 339 hak sahibine tapuları, belediye hizmet binasında düzenlenen sembolik törenle takdim edildi. Tapu teslim töreninde kısa bir selamlama konuşması yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Törenimize hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Kırsal mahallelerimizde yetersiz şuyulandırma durumu vardı. Seçimlerden bugüne birçok bölgede şuyulandırma çalışmalarını hızlandırdık.

TAPU SORUNU TARİH OLACAK

Bugün 111 hektar yani 1 milyon 111 bin metrekarelik bir alanda yapılan bir işlemi sonlandırmış olduk. İlk günden bugüne kadar toplamda 25 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bugün bu bölgede toplam 339 kişi işlem görerek tapularına kavuşmuş oluyor. 2021 yılının sonuna kadar Gebze’de imar sorununu gündemden çıkarmak. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor, tapularınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Tapu teslim törenine AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, Pelit Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, birim müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Tapularına kavuşan hak sahipleri Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.





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