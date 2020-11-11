Gebze’de Hak Sahipleri Tapularına Kavuşuyor

TAPU SORUNU TARİH OLACAK
Bugün 111 hektar yani 1 milyon 111 bin metrekarelik bir alanda yapılan bir işlemi sonlandırmış olduk. İlk günden bugüne kadar toplamda 25 milyon metrekarelik bir alanda imar uygulaması çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Bugün bu bölgede toplam 339 kişi işlem görerek tapularına kavuşmuş oluyor. 2021 yılının sonuna kadar Gebze’de imar sorununu gündemden çıkarmak. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyor, tapularınızın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Tapu teslim törenine AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe yöneticileri, belediye başkan yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri, Pelit Mahallesi Muhtarı Zafer Ceyhanlı, birim müdürleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. Tapularına kavuşan hak sahipleri Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.