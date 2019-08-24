banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Halk Buluşmaları Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin kapılarını vatandaşa sonuna kadar açarak dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyor.

Gebze'de Halk Buluşmaları Sürüyor

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:32

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin kapılarını vatandaşa sonuna kadar açarak dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyor. Her fırsatta makamın asıl sahibinin vatandaş olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği Halk Buluşmalarında vatandaşla birebir görüşerek sorunlarını dinliyor. Çarşamba günlerini vatandaşla buluşmaya ayıran Başkan Büyükgöz, “Halk Buluşmalarımız vatandaşlımızın talepleri doğrultusunda sürecek. Burada Gebzeli hemşerilerimizle bir araya geliyor dertlerini dinliyor, öneri ve taleplerini alıyoruz. Bu sayede vatandaş derdini ilk ağızdan bizlere ifade etme fırsatı buluyor. Halk günlerimiz ve Mahalle Meclislerimiz de vatandaşı dinlemeye dertleri ile dertlenmeye ve çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Başkan Büyükgöz’ün Halk Buluşmasında Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İpekyolu’nun Anadolu’ya ilk giriş yaptığı Ağrı Doğu Beyazıt da Belgesel çekiyoruz İpekyolu’nun Anadolu’ya ilk giriş yaptığı...
Başkan Büyükgöz Başkent’te Başkan Büyükgöz Başkent’te
Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına geçici güzergâh Eynerce Kavşağı İstanbul çıkışına geçici...
Yaralı kuşlar Büyükşehir’e emanet Yaralı kuşlar Büyükşehir’e emanet
Engelli Park ihlali yapan 850 araca ceza Engelli Park ihlali yapan 850 araca ceza
Gazi Gebze’de toprağa verildi Gazi Gebze’de toprağa verildi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

İpekyolu’nun Anadolu’ya ilk giriş yaptığı...
İsmail Kahraman makale

Haberi Oku