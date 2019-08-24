Gebze’de Halk Buluşmaları Sürüyor

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin kapılarını vatandaşa sonuna kadar açarak dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyor. Her fırsatta makamın asıl sahibinin vatandaş olduğunu ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz gerçekleştirdiği Halk Buluşmalarında vatandaşla birebir görüşerek sorunlarını dinliyor. Çarşamba günlerini vatandaşla buluşmaya ayıran Başkan Büyükgöz, “Halk Buluşmalarımız vatandaşlımızın talepleri doğrultusunda sürecek. Burada Gebzeli hemşerilerimizle bir araya geliyor dertlerini dinliyor, öneri ve taleplerini alıyoruz. Bu sayede vatandaş derdini ilk ağızdan bizlere ifade etme fırsatı buluyor. Halk günlerimiz ve Mahalle Meclislerimiz de vatandaşı dinlemeye dertleri ile dertlenmeye ve çözüm bulma noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Başkan Büyükgöz’ün Halk Buluşmasında Başkan Yardımcısı Sedat Çelik ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.