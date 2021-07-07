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Gebze’de Halk Buluşmaları Yeniden Başladı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini her çarşamba günü ağırlayacağı Halk Buluşmalarını yeniden başlattı

Gebze'de Halk Buluşmaları Yeniden Başladı

07 Temmuz 2021 Çarşamba 13:41

 

Gebze Halk Buluşmaları yeniden başladı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün göreve gelir gelmez başlattığı Halk Buluşmalarına Pandemi nedeniyle ara verilmişti. Kontrollü normalleşme döneminde Halk Buluşmalarını yeniden başlatan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerinin her hafta Çarşamba günü ağırlıyor. Vatandaşlarla bir araya gelerek onların dertlerini çözmeye, talep ve önerilerini dinlemeye ayıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Pandemiyle mücadele döneminde bir süre ara verdiğimiz Halk Buluşmalarımızı yeniden başlatmış bulunuyoruz.  Hemşerilerimizle yine iç içe olmaya özen göstereceğiz, onların sorunlarını dinleyip, dertleriyle dertleneceğiz. Çözüm odaklı yaptığımız çalışmalar doğrultusunda vatandaşımızın istek ve taleplerini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğiz. Buraya gelemeyen vatandaşlarımız için de Mahalle Meclislerimizi yeniden başlatıyoruz” ifadelerini kullandı. 



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