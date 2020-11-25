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Gebze’de Halk Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor

Gebze Belediyesi ekipler, ilçenin dört bir yanında dezenfekte ediyor! Gebze Belediyesi, Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Gebze'de Halk Otobüsleri Dezenfekte Ediliyor

25 Kasım 2020 Çarşamba 09:49

  Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak, halkın yoğun olarak kullandığı halk otobüs ve midibüslerinde dezenfekte çalışması yaptı. Halk otobüslerini, özel olarak hazırlanmış solüsyonla düzenli olarak dezenfekte eden Gebze Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca, Marmaray Gebze istasyonunu da dezenfekte ediyor. Belediye ekipleri, belirlenen program dahilinde dezenfekte çalışmalarına devam edileceğini bildirdi. 






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