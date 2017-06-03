banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı

Gebze Belediyesi olağan Haziran ayı olağan meclisi gerçekleşti. Gündemin yedinci maddesinde yer alana Pelitli Mahallesi içerisinde Uluslararası Kongre Merkezi ve Fuar Alanı kurulmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Gebze'de Haziran Meclisi yapıldı

03 Haziran 2017 Cumartesi 08:59

TÜRKİYE’NİN BAŞI SAĞOLSUN

Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclisi gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı meclis oturumu, yoklama ve bir önceki ait karar özetinin oylanması ile başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi. Başkan Köşker, “Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin yakınlarına sabır ihsan eylesin. Bir daha böyle acılar yaşamamamız için bol bol dua edelim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.


FUAR ALANI GEBZE’MİZE HAYIRLI OLSUN

Gebze Belediyesi olağan Haziran ayı meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşülerek karar bağlandı. Gündemin yedinci maddesi olan Pelitli Mahallesi içerisinde Uluslararası Kongre Merkezi ve Fuar Alanı kurulmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu kabul edildi. Başkan Köşker, “Marka bir şehir 11 tane sanayi bölgesi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilişim Vadisi ile birlikte Uluslararası Kongre ve Fuar Alanına kavuşacak olan Gebze, oldukça öneli bir noktada. Yapılacak olan Uluslararası Kongre ve Fuar Alanının Gebze’ye çok şey katacağına inanıyoruz Gebze’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Gündem maddelerinin karar bağlanmasının ardından Başkan Köşker meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz Salı saat 16.00’da yapılacak.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi İLKÇEV Sporcularla İftarda Bir Araya Geldi
Havalar Nasıl? Havalar Nasıl?
Gebze Kent Meydanında Ramazan Gebze Kent Meydanında Ramazan
Gebze ailesi birlikte iftar yaptı Gebze ailesi birlikte iftar yaptı
Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa Giresun Gönülleri’nden şehitlerimize vefa
Yukarı Çık

banner149

İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de
Araştırmacı - Gazeteci ve Devr-i Alem Belgesel Program Yapımcısı İsmail Kahraman Bengü Türk TV'de canlı...

Haberi Oku