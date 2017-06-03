Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı

TÜRKİYE’NİN BAŞI SAĞOLSUN

Gebze Belediyesi Haziran ayı olağan meclisi gerçekleşti. 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis salonunda Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in başkanlığında gerçekleşen Haziran ayı meclis oturumu, yoklama ve bir önceki ait karar özetinin oylanması ile başladı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diledi. Başkan Köşker, “Allah bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Allah şehitlerimize gani gani rahmet eylesin yakınlarına sabır ihsan eylesin. Bir daha böyle acılar yaşamamamız için bol bol dua edelim. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun” dedi.



FUAR ALANI GEBZE’MİZE HAYIRLI OLSUN

Gebze Belediyesi olağan Haziran ayı meclis toplantısında gündem maddeleri tek tek görüşülerek karar bağlandı. Gündemin yedinci maddesi olan Pelitli Mahallesi içerisinde Uluslararası Kongre Merkezi ve Fuar Alanı kurulmasına ilişkin İmar Komisyonu Raporu kabul edildi. Başkan Köşker, “Marka bir şehir 11 tane sanayi bölgesi, TÜBİTAK, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bilişim Vadisi ile birlikte Uluslararası Kongre ve Fuar Alanına kavuşacak olan Gebze, oldukça öneli bir noktada. Yapılacak olan Uluslararası Kongre ve Fuar Alanının Gebze’ye çok şey katacağına inanıyoruz Gebze’mize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi. Gündem maddelerinin karar bağlanmasının ardından Başkan Köşker meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandırdı. Gebze Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı 4 Temmuz Salı saat 16.00’da yapılacak.