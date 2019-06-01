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Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı

Gebze Belediye Olağan Haziran ayı meclis oturumu 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleşti.

Gebze'de Haziran Meclisi yapıldı

01 Haziran 2019 Cumartesi 17:19

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün umrede olması sebebiyle Haziran Ayı Meclis Oturumu Başkan vekili Sedat Çelik başkanlığında gerçekleşti. Meclis oturumu yoklama ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı. 13 gündem maddesinin görüşüldüğü Haziran Ayı Meclis Oturumunda gündemin birinci maddesi olan Yapı Kayıt Belgesi alan 75 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon Raporu ve gündemin üçüncü maddesi olan 5 yıllık İmar Programına ilişkin İmar Komisyon Raporu oy birliği ile kabul edildi. Gebze Temmuz Ayı Meclis Oturumu 3 Temmuz Çarşamba günü saat 16:00’da gerçekleşecek. 

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