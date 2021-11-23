Gebze’de “Her Pazar Oto Pazar” Kurulacak

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi; Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde 28 Aralık tarihinden itibaren artık her hafta pazar günü oto pazarı kurulacak.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi; Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde 28 Aralık tarihinden itibaren artık her hafta pazar günü oto pazarı kurulacak.

Gebze’ye oto pazarı geliyor… Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz talimat verdi; Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde artık her hafta pazar günü oto pazarı kurulacak. Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan ve haftanın belirli günlerinde Gebzelileri pazar alışverişinde ağırlayan Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde artık, her hafta pazar günleri oto pazarı kurulacak. Başkan Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda hazırlıkların ve planlamanın yapıldığı Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde oto pazarı vatandaşlara 28 Kasım Pazar günü hizmet vermeye başlayacak.

YILBAŞINA KADAR ÜCRETSİZ

Araçlarını satışa çıkarmak isteyen ve araç almak isteyen Gebzelilerin, yılbaşına kadar ücretsiz yararlanabileceği kapalı oto pazarı 500 adet araç kapasiteli olacak. Her hafta pazar günleri sabah 09:00 akşam 18:00 saatleri arasında oto satışları için vatandaşların kullanımına açık olacak Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yapılan hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

















