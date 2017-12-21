Gebze'de hummalı çalışmalar

2017 yılını Gebze’nin dört bir yanında yoğun bir çalışma temposunda değerlendiren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin cadde ve sokaklarında toplam 30 bin 516 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Ekipler tarafından ayrıca yıl içerisinde 51 bin 492 metrekare parke, 19 bin 139 metre bordür ve 3 bin 826 metrekare granit kaplama çalışmaları da yapıldı.

GEBZE’NİN DÖRT BİR YANINDA

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 2017 yılı içerisinde Gebze’nin cadde ve sokaklarında toplam 30 bin 516 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları ile araç filosunu genişleten Fen İşleri Müdürlüğü, 2017 yılı içerisinde Gebze’nin tüm mahallelerinde aralıksız çalışmalarını sürdürüyo. 2017 yılı içerisinde 30 bin 516 ton asfalt serimi gerçekleştiren ekipler, bunun yanı sıra deforme olmuş onarım gerektiren cadde ve sokaklarda 20 bin 499 ton asfalt yama çalışması gerçekleştirdi.



