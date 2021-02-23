GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de ihtiyaç sahibine gıda desteği

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan 25 ton tutarındaki patates fileleri adreslere teslim edilmeye başlandı

Gebze'de ihtiyaç sahibine gıda desteği

23 Şubat 2021 Salı 12:53

Gebze Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere hazırlanan patates fileleri adreslere teslim edilmeye başlandı. Mevlana Kapalı Pazaryeri’nde düzenlenen dağıtım organizasyonuna katılan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Çiftçimizin üretimine destek olmak amacıyla ve ilçemizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize bir nebze olsun mutfak katkısı sunmak üzere Tarım Kredi Kooperatifi nezdinde yaptığımız alışveriş sonucu bugün 1250 ailemize 25 ton tutarında patatesi adreslerine teslim etmiş olacağız.

HEM ÜRETİCİYE HEM İHTİYAÇ SAHİBİNE DESTEK

Hemşerilerimize afiyetle tüketmelerini temenni ederken üreticimize de hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı. Hazırlanan patates fileleri Başkan Büyükgöz’ün, “Kıymetli hemşerilerim; sizler için hazırlanan bu ayni destek paketi hem üreticimize destek hem de sizlere çam sakızı çoban armağanı olarak ulaştırıldı. Sıhhatle ve afiyetle tüketmeniz dileğiyle…” yazılı notuyla, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin adreslerine tek tek ulaştırılmak üzere yola çıktı.  

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’ye Bulgaristan Ruven’den Konuk Başkan Gebze’ye Bulgaristan Ruven’den Konuk Başkan
Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep Meryem hayatını kaybetti Beton mikserinin çarptığı 4 yaşındaki Zeynep...
Kış turizm merkezlerinden Kartepe çoğu kişiyi kendine çekiyor Kış turizm merkezlerinden Kartepe çoğu kişiyi...
Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor Dilovası Millet Bahçesine Kavuşuyor
Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor Kardan Zarar Gören Ağaçlar Budanıyor
Gebze Sultan Orhan Camii Gebze Sultan Orhan Camii
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze’ye Bulgaristan Ruven’den Konuk Başkan
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Bulgaristan’ın Ruven Belediye Başkanı İsmail Osman ve HÖH...

Haberi Oku