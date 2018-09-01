Gebze'de iş yerinde hırsızlık iddiası

Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arapçeşme Mahallesinde Ali A'ya ait vinç ve kurtarıcı hizmeti veren iş yerinden 12 bin lira değerinde 4 kaynak makinesi, dizüstü bilgisayar, 2 bilgisayar kamerası, masaüstü mikrofon ile küçük el aletleri çalınması üzerine çalışma başlattı.







İş yerindeki ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliklerini belirlediği G.D, F.K, M.E. ve M.E'nin evine operasyon düzenledi.

Çalınan eşyaları, şüpheli M.E'nin evinde bulan polis, malzemeleri sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.