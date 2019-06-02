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Gebze'de işçi servisi devrildi

Gebze'de işçi sercisi devrildi. 8 işçi ve aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kocaeli Gebze İlçesi Anadolu Otoyolu, Güzeller Sanayi girişi kavşağında Cemil T. İdaresinde ki servis minibüsü kontrolden çıktı. Kontrolünü kaybeden şoför sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra devrildi. ŞOFÖR VE 8 İŞÇİ Çevredekilerin haber vermesi sonucu olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan şoför Cemil T. Ve beraberindeki 8 işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayda can kaybı olmadığı öğrenilirken polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Gebze'de işçi servisi devrildi

02 Haziran 2019 Pazar 23:47

 
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