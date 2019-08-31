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Gebze'de Işın Karaca coşkusu

Zafer Bayramının 97. yıl dönümünde Gebze Metin Oktay Stadı’nda sahne alan Işın Karaca, sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi.

Gebze'de Işın Karaca coşkusu

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:43

30 Ağustos coşkusu bu yıl Gebze'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Işın Karaca konseriyle yaşandı. Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünde Gebze Metin Oktay Stadı’nda sahne alan, güçlü sesiyle pop ve arabesk tarzında eserler okuyan Işın Karaca,; sevilen şarkılarını Gebzeliler için seslendirdi.

 

BAYRAKLAR GÖRSEL ŞÖLEN OLUŞTURDU

Zafer Bayramı coşkusunun yaşandığı konserde Işın Karca'nın şarkılarına Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Türk Bayraklarını sallayarak eşlik eden Gebzeliler, görsel şölen oluşturdu.Işın Karaca Güçlü sesi ve geniş repartuarıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu Gebzelilere yaşattı.

 

KIZI MİA İLE ŞARKI SÖYLEDİ

Sevilen sanatçının 'Canımın Yarısı' adlı son çıkış parçasının yanı sıra 'Tutunamadım', 'Aşktan Ne Haber', 'Bambaşka Biri', 'Bir Garip Yolcu', 'Mavi Mavi' gibi yeniden yorumladığı cover eserler katılımcılar tarafından beğeniyle dinlendi. Sahneye kızı Mia'yı da çıkaran sanatçı Karaca, kızıyla birlikte şarkı söyledi. Katılımcıların Zafer Bayramı’nı kutlayan Işın Karaca, en güzel şarkılarını zafer bayramına özel seslendirdi.

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