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Gebze’de İşlem Tamam

Pazar cumartesi kuruluyor! Eski Cuma pazarının meyve-sebze kısmının hizmet vereceği Kızılay Caddesi’nde bulunan katlı otoparkta hazırlıklar tamamlandı. Pazar, 3 Temmuz Cumartesi gününden itibaren Gebzelilere hizmet verecek

Gebze'de İşlem Tamam

30 Haziran 2021 Çarşamba 14:57


Eski Cuma pazarının meyve-sebze kısmının kurulacağı katlı otoparkta hazırlıklar tamam! Kurulacak Pazar 3 Temmuz Cumartesi günü Gebzelilere hizmet vermeye başlayacak. Katlı otoparkta tamamlanan çalışmaları yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebzeli hemşerilerini pazar alışverişine davet etti. Katlı otoparkın zemin katında 3 Temmuzdan itibaren hafta sonları Gebzelilere hizmet verecek pazarda meyve, sebze ve şarküteri ürünlerinin satışı yapılacak. Katlı otoparkın Yıldız Caddesi yönünden vatandaşların giriş yapacağı pazaryerindeki son tezgah kurulum alanları ve ışıklandırma çalışmalarını denetleyen Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Kıymetli Gebzeli hemşerilerim, daha öncede açıkladığımız gibi Gebze’mizin merkezinde bulunan katlı otoparkta, eski Cuma pazarının muadili olacak yeni bir pazar alanı oluşturduk. 3 Temmuz Cumartesi günü pazaryerimizde siz değerli, hemşerilerimize hafta sonları hizmet sunulacak. Pazarcı esnaflarımıza ve hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.


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