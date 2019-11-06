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Gebze’de Kaçak Atığa İzin Yok

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri rutin kontroller sırasında Balçık Mahallesi sınırları içerisinde plastik ve kauçuk atığı tespit etti. Kaçak atık üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken şahıs ekiplerce belirlendi ve şahsa 5 bin TL idari yaptırım uygulandı.Ayrıca atıkların şahıs tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı. Çevre Koruma servisi yetkilileri, denetimlerin aralıksız bir şeklide süreceği ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini vurguladı.

Gebze'de Kaçak Atığa İzin Yok

06 Kasım 2019 Çarşamba 14:30








 
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