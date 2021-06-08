Gebze’de Kaçak Atığa İzin Yok!

Gebze’de kaçak atığa izin yok. Bir ihbarı değerlendiren Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma Servisi ekipleri, İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi’ndeki boş alana kaçak moloz döküldüğünü tespit etti. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucu hafriyatı döken şahsa ulaşıldı. Atıkların, izinsiz döküm yapan şahıs tarafından Kent Konut Döküm sahasında usulüne uygun olarak bertarafı sağlandı.