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Gebze’de Kaçak Atık Döken Firmaya Ceza

Sıfır Atık çalışmalarıyla Çevre Ödüllü Belediye unvanına kavuşan Gebze Belediyesi, kaçak atık dökümüyle de mücadelesine ara vermeden devam ediyor

Gebze'de Kaçak Atık Döken Firmaya Ceza

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:20

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çevre koruma servisine bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gelen bir şikayeti değerlendiren belediye ekipleri, İnönü Mahallesi 1991 Sokak üzerindeki boş alana dökülen sanayi atıkları için işlem başlattı. Atıklar üzerinde yapılan inceleme sonucunda İstanbul deri organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmayı tespit eden çevre koruma ekipleri; firma tarafından atıkların kaldırılarak usulüne uygun şekilde bertarafını sağladı. Firmaya 5326 sayılı yasanın 41/4 maddesine istinaden 5 bin TL idari para cezası uygulandı. Temizlik işleri müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi. 







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