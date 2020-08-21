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Gebze'de kaçak tütün operasyonu

Gebze ilçesinde kaçak tütün sattığı iddia edilen 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Gebze'de kaçak tütün operasyonu

21 Ağustos 2020 Cuma 12:32

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak ürünler için kullanılan 130 bandrol, paketler halinde 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu makaron, 70 kutu içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak tütün sattığı belirlenen İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.

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