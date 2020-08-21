Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak ürünler için kullanılan 130 bandrol, paketler halinde 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu makaron, 70 kutu içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak tütün sattığı belirlenen İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.
Gebze'de kaçak tütün operasyonu
Gebze ilçesinde kaçak tütün sattığı iddia edilen 1 kişiye adli işlem uygulandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak ürünler için kullanılan 130 bandrol, paketler halinde 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu makaron, 70 kutu içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Kaçak tütün sattığı belirlenen İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.