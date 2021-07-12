GEBZE'DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Kaçak ve çarpık yapılaşmayla mücadeleye ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi’ne bağlı yapı denetim ekipleri, kanuna aykırı bir şekilde ruhsatsız olarak inşa edildiğini tepsi ettikleri yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.