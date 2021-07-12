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GEBZE'DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

Kaçak ve çarpık yapılaşmayla mücadeleye ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi’ne bağlı yapı denetim ekipleri, kanuna aykırı bir şekilde ruhsatsız olarak inşa edildiğini tepsi ettikleri yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor.

GEBZE'DE KAÇAK YAPIYA İZİN YOK

12 Temmuz 2021 Pazartesi 09:56

 Kaçak ve çarpık yapılaşmayla mücadeleye ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi’ne bağlı yapı denetim ekipleri, kanuna aykırı bir şekilde ruhsatsız olarak inşa edildiğini tepsi ettikleri yapıların yıkım işlemlerini gerçekleştiriyor. Gebze Belediyesi ekipleri Cumaköy,  Balçık, Kadıllı ve Pelitli mahallerinde tespit edilen kaçak yapılarda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. Maddesi ve 775 sayılı Gecekondu Kanunun 18. Maddesine gereğince yıkım işlemi gerçekleştirdi. Denetimlerin tüm mahallelerde aralıksız devam edeceğini dile getiren Gebze Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri kaçak yapılaşmayla mücadelenin de devam edeceğini bildirdi. 
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