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Gebze’de kaldırım işgaline izin yok

Gebze'de yapılan tebligata rağmen kaldırımları işgal ederek vatandaşların yürüme alanını kısıtlayan esnafa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulandı.

Gebze'de kaldırım işgaline izin yok

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:26

Şehir merkezlerinde yoğun araç trafiğinin yanında, yayaların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmesi için kaldırımların boş ve geniş olması büyük önem taşıyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yayaların yoğun bir şekilde kullandığı caddelerde bazı esnaflar, satışını yaptıkları malzemeleri kaldırım üzerine konumlandırıyor. Özellikle gün içerisindeki yoğun kalabalıklarda, kaldırım üzerine konulan malzemeler yayaların yürümesinde zorluk yaşatıyor. Yaşanan kaldırım işgalini vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, denetim yaparak kaldırım işgali yapan esnafa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uyguladı.

 

ESNAFA İLK ÖNCE RESMİ TEBLİĞAT YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gebze Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte yaptıkları müşterek çalışma kapsamında, vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine Gebze ilçesinde Yeni Bağdat, Atatürk, İsmet Paşa, Hürriyet, Ali Rıza Efendi ve Kavak Caddelerindeki esnaflara kaldırım işgali yapılmaması konusunda resmi tebligatta bulundu. Denetim öncesinde ekipler resmi tebligat ile birlikte esnaflardan, gerekli tedbirlerin alınmasına dair imza aldı.

 

TEBLİGATA RAĞMEN KURALLARA UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM

Gerekli tebligat sonrasında vatandaşların kaldırımda yürümesini engelleyen malzemelerle ilgili, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ilgili caddelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde yapılan tebligata rağmen kurallara uymayarak, kaldırım işgaline devam eden esnaflara 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 38. maddesi gereği cezai işlem uygulandı. Kaldırımlarda bulunan ürün ve malzemelere Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından el konuldu.

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