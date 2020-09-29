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Gebze'de kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Gebze'de meyve-sebze yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Gebze'de kamyonla otomobil çarpıştı: 2 yaralı

29 Eylül 2020 Salı 11:41

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ercan Kaymaz'ın kullandığı 41 L 7721 plakalı otomobil, aynı yönde giden Tolgahan Karabağ idaresindeki 41 YK 818 plakalı meyve-sebze yüklü kamyonla Köşklüçeşme Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Çapışmanın şiddetiyle kamyon devrilirken, otomobilde sıkışan sürücü Ercan Kaymaz itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Kamyonda bulunan bir kişi de yaralandı.

Ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kaymaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devrilen kamyonda bulunan meyve ve sebzeler ise kara yoluna saçıldı.

Kaza nedeniyle İstanbul yönünde bir süre tek şeritten verilen trafik, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü. 








AA
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