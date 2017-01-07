GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de kar teyakkuzu

Gebze’de ekipler kar teyakkuzunda. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Gebze Belediyesi’ne bağlı ekipler kar teyakkuzu durumuna geçmişti.

Gebze'de kar teyakkuzu

07 Ocak 2017 Cumartesi 15:02

İlgili Galeriye Git
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan kriz masasına gelen talep ve şikayetleri değerlendiren fen işleri müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 777 00 30 nolu telefon hattına gelen taleplerin yanı sıra belirlenen program dahilinde çalışmalara devam eden fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; mahallelerde, kentin ana arter ve caddelerinde  kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kentin ana caddelerinde ve ana arterlerinde, kent merkezinde, mahallelerde vatandaşların ve yayaların ulaşımını kolaylaştırmak için temizlik işleri ekipleri kaldırım, yaya geçitleri ve üst geçitlerde kar temizliği ve buzlanmaya karşı da çalışmalar yapıyor. Gebze Belediyesi yetkilileri çalışmaların kar yağışı süresince devam edeceğini dile getirerek vatandaşların taleplerini 777 00 30 nolu Kriz Masası telefonunu arayarak iletmeleri çağrısında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de Kış! Kocaeli'de Kış!
Arsasını Cami için bağışladı! Arsasını Cami için bağışladı!
Gebze Şehidine Ağlıyor! Gebze Şehidine Ağlıyor!
Uçakların rotası değişti! Uçakların rotası değişti!
Kocaeli'de kar tatili! Kocaeli'de kar tatili!
24 saat acil müdehale hattı 24 saat acil müdehale hattı
Yukarı Çık

Kocaeli'de Kış!
Kocaeli'de, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Haberi Oku