Gebze’de kar teyakkuzu

07 Ocak 2017 Cumartesi 15:02
Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda kurulan kriz masasına gelen talep ve şikayetleri değerlendiren fen işleri müdürlüğü ve temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 777 00 30 nolu telefon hattına gelen taleplerin yanı sıra belirlenen program dahilinde çalışmalara devam eden fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler; mahallelerde, kentin ana arter ve caddelerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca kentin ana caddelerinde ve ana arterlerinde, kent merkezinde, mahallelerde vatandaşların ve yayaların ulaşımını kolaylaştırmak için temizlik işleri ekipleri kaldırım, yaya geçitleri ve üst geçitlerde kar temizliği ve buzlanmaya karşı da çalışmalar yapıyor. Gebze Belediyesi yetkilileri çalışmaların kar yağışı süresince devam edeceğini dile getirerek vatandaşların taleplerini 777 00 30 nolu Kriz Masası telefonunu arayarak iletmeleri çağrısında bulundu.
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