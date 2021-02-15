Gebze’de Karla Mücadele Çalışmaları

Fen işleri, temizlik işleri, park-bahçeler ve veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışından vatandaşların ve sokaklarda yaşayan patili dostlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden kar yağışının başta araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilememesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler aynı zamanda cadde ve sokaklarda kaldırım ve yürüyüş güzergahlarında kar küreme ve temizlik çalışması yapıyor. Bu çalışmaların yanı sıra; sokakta yaşayan canların aç ve susuz kalmaması için veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler belirli periyotlarla besleme noktalarına mama takviyesi yapıyor. Çalışmaların kar yağışı boyunca kesintisiz devam edeceğini vurgulayan belediye yetkilileri vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ve taleplerini 0 530 412 02 41 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu.



























