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Gebze’de Karla Mücadele Çalışmaları

Gebze’de karla mücadele aralıksız devam ediyor. Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından, Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda teyakkuza geçen Gebze Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi devam ediyor.

Gebze'de Karla Mücadele Çalışmaları

15 Şubat 2021 Pazartesi 13:20

Fen işleri, temizlik işleri, park-bahçeler ve veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler kar yağışından vatandaşların ve sokaklarda yaşayan patili dostlarımızın olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Devam eden kar yağışının başta araç ve yaya trafiğini olumsuz etkilememesi için yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler aynı zamanda cadde ve sokaklarda kaldırım ve yürüyüş güzergahlarında kar küreme ve temizlik çalışması yapıyor. Bu çalışmaların yanı sıra; sokakta yaşayan canların aç ve susuz kalmaması için veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekipler belirli periyotlarla besleme noktalarına mama takviyesi yapıyor. Çalışmaların kar yağışı boyunca kesintisiz devam edeceğini vurgulayan belediye yetkilileri vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde şikayetlerini ve taleplerini 0 530 412 02 41 numaralı telefona bildirmeleri çağrısında bulundu. 














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