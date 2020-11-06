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Gebze’de Kasım Meclisi Tamamlandı

Gebze Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı GKM’de büyük salonda tamamlandı. Meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Gebze'de Kasım Meclisi Tamamlandı

06 Kasım 2020 Cuma 11:47


Gebze Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği Kasım meclisinde, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Kasım meclisi bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabulü ve yoklama ile başladı. Gündemde yer alan Köşklüçeşme Mahallesi sınırları içerisinde 141 ada 1 ve 17 numaralı parseller arasında kalan tescil harici alan ile Osmanyılmaz Mahallesi 2431 ada 4 ve 9 numaralı parsellerde imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu oy çokluğu; Çayırova (Cumhuriyet) Mah. 4 ada 44 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulana imar planı değişikliğine ilişkin İmar Komisyonu Raporu ve Balçık Mah. 324-331-332-326-327-328-329-330 adalarda plan tadilatına ilişkin İmar Komisyonu Raporu oybirliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.  


AFET TOPLANMA ALANLARI  

Gündemin 4,5 ve 6 sırasında yer alan maddeler ise görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildiği Kasım meclisinde gündemde yer alan diğer maddeler de görüşülerek karara bağlandı. Maddelerin karara bağlandığı kasım meclisinde meclis üyelerinin gündem dışı sorularını yanıtlayan Gebze Belediye Başkanı Zinnur BüyükgözAfet acil durum sonrasında toplanma alanı olarak eski askeri kışlada yapılandırılacak millet bahçesi projesinde bu anlamda düzenleme yapılıyor. Ayrıca pelitli mezarlığımızın yanındaki 50 dönümlük bir arazide hayata geçireceğimiz trafik eğitim parkuru içerisinde deprem simülasyon merkezi, sivil savunma kurtarma eğitim parkuru içeriği olan bir uygulama çalışmamız devam ediyor” ifadelerini kullandı. Gebze Belediyesi Aralık ayı meclisi 4 Aralık Cuma günü saat 16’da yapılacak.  






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