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Gebze'de kiralık otomobil hırsızlığı

Körfez ve Gebze'de, araç kiralama şirketlerinden sahte ehliyetle kiraladığı 2 otomobili, GPS cihazlarını sökerek çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gebze'de kiralık otomobil hırsızlığı

27 Ağustos 2019 Salı 11:12

Alınan bilgiye göre, kentte araç kiralama şirketlerinden kiralanan yaklaşık 200 bin lira değerindeki iki otomobilin geri getirilmediğinin bildirilmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Şirketlerdeki güvenlik kamera kayıtları ile MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu sahte ehliyetle kiralama işlemlerini yapan şüpheli A.Ö.D'nin (30) İstanbul'un Eyüp ilçesinde olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi evinde gözaltına alan ekipler, iki otomobili de ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Polis, işlemlerin ardından iki otomobil sahiplerine teslim etti.

Bu arada ifadesinde suçlamaları kabul eden şüpheli A.Ö.D'nin "oto hırsızlığı" ile "yaralama" suçlarından kaydının olduğu belirtildi.

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