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Gebze’de köprü bağlantısı 12 günde tamamlandı

‘Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi’ kapsamında köprü bağlantısı Büyükşehir ekiplerinin yoğun çabasıyla rekor sürede tamamlandı

Gebze'de köprü bağlantısı 12 günde tamamlandı

19 Mart 2021 Cuma 17:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Organize Sanayi Bölgelerindeki ulaşımı rahatlatmak için gece gündüz çalışıyor. Gebze OSB Kavşağı ve Gebze ilçe merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol çalışmasını 12 günde tamamladı. 6 Mart günü başlayan çalışmalar ekiplerin yoğun mesaisi sonrası 18 Mart Perşembe akşamı ulaşıma açıldı.

 

YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dev projelerinden birisi olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Gebze OSB’ler ile Gebze ilçe merkezi arasındaki trafiği rahatlatacak olan “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamındaki üst yapı çalışmaları devam ediyor.

 

GEBZE ULAŞIMINA NEŞTER

Proje kapsamındaki köprüler Karayolları tarafından inşa edilirken yan yol ve katılım kolları Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılıyor. Katılım kolları ve diğer yolları ile inşa edilen yol uzunluğu 12 kilometre. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri çalışmaları tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışıyor.

 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMA

Büyükşehir Belediyesi ekipleri “Gebze İlçesi TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Yapım İşi” kapsamında ekipler gece gündüz alt ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bölgede ulaşım ağını büyük ölçüde rahatlatacak projenin en kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor. Gebze Küçük Sanayi Sitesi’nden Kuzey ve Güney bağlantı yollarının Güzeller OSB’ye kadar uzanan kısmında çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmekte.




AA
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