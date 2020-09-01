Gebze’de Koronavirüs’e karşı sıkı denetim

AVM’LERDE MÜŞTEREK DENETİMLER YAPILIYOR
Büyükşehir Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusundaki denetimler kapsamında, AVM ve şehir içindeki iş yerlerini diğer kurumlardaki personeller ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.
LOKANTA VE KAFELER DE DENETLENİYOR
Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.