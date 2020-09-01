Gebze’de Koronavirüs’e karşı sıkı denetim

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, diğer kurumlar ile müşterek olarak AVM ve diğer işyerlerinde Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştiriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri korona virüs denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kocaeli Valiliği bünyesinde İl Ticaret Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı personellerinden oluşan ekipler, özellikle İzmit ve Gebze ilçelerinde Koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda denetimlerini sıkı bir şekilde uyguluyor.

AVM’LERDE MÜŞTEREK DENETİMLER YAPILIYOR

Büyükşehir Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusundaki denetimler kapsamında, AVM ve şehir içindeki iş yerlerini diğer kurumlardaki personeller ile birlikte denetliyor. Denetimlerde iş yerleri çalışanlarına maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda alınan tedbirler hatırlatılıyor.

LOKANTA VE KAFELER DE DENETLENİYOR

Lokanta, pastane, kafe, kahvehane ve diğer işlerindeki denetimleri, Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri kendi sorumluluk sahasındaki yerlerde gerçekleştiriliyor. Yine buradaki denetimlerde de hijyen, maske, sosyal mesafe ve Koronavirüs kapsamında alınan tedbirlerin uygulaması konularında kontroller yapılıyor.









