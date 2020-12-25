banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de koronavirüsle mücadeleye destek sürüyor

Gebze Belediyesi ilçede koronavirüs ile mücadelesini temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında dört koldan sürdürüyor.

Gebze'de koronavirüsle mücadeleye destek sürüyor

25 Aralık 2020 Cuma 16:45

Gebze Belediyesi ilçede koronavirüs ile mücadelesini temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında dört koldan sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kovid 19 virüs salgının tüm yurtta etkisini göstermesiyle gerekli destek tedbirlerinin alınması için icracı tüm müdürlüklerin sahada aktif görev almaları için ilk günden gerekli talimatları vermişti. Virüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana tüm kamu ve kuruluşlarının tam eş güdüm ve işbirliği içerisinde hareket ettiği ilçede Gebze Belediyesi tarafından ilk günden buyana; araç-gereç, maske dağıtımı, dezenfektan-kolonya dağıtımı, gıda, hijyen paketleri, koruyucu diğer malzemelerin dağıtımının yanı sıra sosyal mesafe denetimleri, kamuya açık alanların belirli periyotlarla ilaçlanarak dezenfekte edilmesi gibi farklı kalemlerde vatandaşa katkı ve destek sunuluyor.

BÜYÜKGÖZ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede önemli aşamalar kaydedildiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu virüs musibetinden el ele vererek, temizlik-maske-mesafe kuralına harfiyen uyarak kurtulacağız, birlikte başaracağız inşallah” ifadelerini kullandı. Gebzelilerin her zaman destekçisi olan Gebze Belediyesi tarafından Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; 800 bin adet koruyucu maske, 2 bin kilogram kolonya, 32 bin litre dezenfektan, 5 bin adet eldiven, 52 bin adet sprey kolonya, 10 bin adet tulum, 5 bin adet dijital termometre, 1000 adet siperlik, 10 bin adet sargılı sabun, 10 bin adet gıda kolisi, 2 bin adet hijyen paketi dağıtımı yapılmasının yanı sıra 21 milyon 100 bin metrekare alanda özel solüsyonla hazırlanmış dezenfeksiyon faaliyeti ve ilçe sağlık müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarına da 20 ye yakın araç desteği gerçekleştiriliyor. Başkan Büyükgöz, Kovid 19 virüs salgınının son anına kadar, desteklerin ve yürütülen faaliyetlerin aksatılmadan artarak devam edeceğini dile getirdi.  

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sepaş Enerji'den Bilgi Güncelleme Çağrısı Sepaş Enerji'den Bilgi Güncelleme Çağrısı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Kocaeli'de Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,Kocaeli'de
Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan 2 bina yıkılacak Marmara Depremi'nde birbirinden ayrılan 2 bina yıkılacak
SMA HASTASI HAMZA BEBEK İÇİN KERMESİ 41 BURDA’DA SMA HASTASI HAMZA BEBEK İÇİN KERMESİ 41 BURDA’DA
Kongre Merkezi Bölgesinde Üst Geçit Montajı Yapılacak Kongre Merkezi Bölgesinde Üst Geçit Montajı Yapılacak
Çayırova’dan İdlib'e 2 yardım tırı Çayırova’dan İdlib'e 2 yardım tırı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Sepaş Enerji'den Bilgi Güncelleme Çağrısı
Kamuoyunun dikkatine, Konutlardan, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına dek uzanan geniş yelpazede Türkiye...

Haberi Oku