Gebze’de koronavirüsle mücadeleye destek sürüyor

Gebze Belediyesi ilçede koronavirüs ile mücadelesini temizlik, dezenfekte, denetim ve sosyal desteklerin ulaştırılması noktasında dört koldan sürdürüyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kovid 19 virüs salgının tüm yurtta etkisini göstermesiyle gerekli destek tedbirlerinin alınması için icracı tüm müdürlüklerin sahada aktif görev almaları için ilk günden gerekli talimatları vermişti. Virüs salgınıyla mücadelede ilk günden bu yana tüm kamu ve kuruluşlarının tam eş güdüm ve işbirliği içerisinde hareket ettiği ilçede Gebze Belediyesi tarafından ilk günden buyana; araç-gereç, maske dağıtımı, dezenfektan-kolonya dağıtımı, gıda, hijyen paketleri, koruyucu diğer malzemelerin dağıtımının yanı sıra sosyal mesafe denetimleri, kamuya açık alanların belirli periyotlarla ilaçlanarak dezenfekte edilmesi gibi farklı kalemlerde vatandaşa katkı ve destek sunuluyor.

BÜYÜKGÖZ: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

Kovid 19 virüs salgınıyla mücadelede önemli aşamalar kaydedildiğini dile getiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu virüs musibetinden el ele vererek, temizlik-maske-mesafe kuralına harfiyen uyarak kurtulacağız, birlikte başaracağız inşallah” ifadelerini kullandı. Gebzelilerin her zaman destekçisi olan Gebze Belediyesi tarafından Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında; 800 bin adet koruyucu maske, 2 bin kilogram kolonya, 32 bin litre dezenfektan, 5 bin adet eldiven, 52 bin adet sprey kolonya, 10 bin adet tulum, 5 bin adet dijital termometre, 1000 adet siperlik, 10 bin adet sargılı sabun, 10 bin adet gıda kolisi, 2 bin adet hijyen paketi dağıtımı yapılmasının yanı sıra 21 milyon 100 bin metrekare alanda özel solüsyonla hazırlanmış dezenfeksiyon faaliyeti ve ilçe sağlık müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kuruluşlarına da 20 ye yakın araç desteği gerçekleştiriliyor. Başkan Büyükgöz, Kovid 19 virüs salgınının son anına kadar, desteklerin ve yürütülen faaliyetlerin aksatılmadan artarak devam edeceğini dile getirdi.