Gebze'de 'Kriz Masası' kuruldu

İçinde bulunduğumuz kış mevsim şartları dolayısıyla hava koşullarının zorlaştığı kent içinde araç ve yaya ulaşımının kolaylığını sağlamak ve vatandaşların can güvenliğiyle muhtemel kazaları önlemek amacıyla Gebze Belediyesi tarafından Kriz Masası kuruldu.

777 00 30 NOLU TELEFON HATTI

Karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek ve olası olumsuzlukları ortadan kaldırmak için hava şartlarının olumsuz olduğu günlerde Kriz Masası’nda görev yapacak birimler ile müdahale edilecek öncelikli bölgeler ve alınacak tedbirleri içeren görev dağılımı gerçekleştirildi. Bu doğrultuda Kriz Masası’nda görev alacak birimler önceden gerekli hazırlıkları yaparak, iletişimde ve çalışmalarda aksaklığa meydan vermeyecek şekilde çalışmalarına başladı. Vatandaşlar talep ve şikayetlerini 777 00 30 numaralı Kriz Masası hattına iletebilecek.