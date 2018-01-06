Gebze'de Kudüs meselesi konuşuldu

Gebze Belediyesi Ocak ayı kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Veyis Ateş, Tuğrul Selmanoğlu ve Süleyman Özışık 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan kültür merkezi salonunda" İlk Kıblemiz Kudüs" konulu bir konferans verdi. Gebze Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi işbirliğinde gerçekleşen Konferansa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcıları Engin Güzel, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, Ak Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şube Başkanı Sedat Çelik ve çok sayıda Gebzeli katıldı.





BU KARAR 22 YIL ÖNCE ALINMIŞTI

Veyis Ateş konuşmasında Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının 20 yıl önce alınmış bir karar olduğuna dikkat çekti. Ateş," Amerika ilk kez İsrail'in arkasında bu kadar sert ve kararlı bir şekilde durmuyor. Bunun nedeni ise hepimizin bildiği Yahudi lobisinin baskısı. Aslında Kudüs'ün İsrail'in baş kenti olması kararı 22 yıl önce alındı fakat ertelene ertelene bu günlere gelindi. Peki neden şimdi böyle bir karar alındı. Trump'ın üzerinde çok baskı var ve iyice köşeye sıkışmış durumda. Bu durumda yapması gerek neydi politik bir karar alıp dikkatleri dağıtmaktı" ifadelerini kullandı.





KUDÜS MESELESİNİN ARKASINDA IRKÇILIK VARDIR

Tuğrul Selmanoğlu da gerçekleştirdiği konuşmasında Yahudilerin kendilerini ne kadar üstün gördüklerine dikkat çekti. Selmanoğlu, " Ortada bir sorun varsa çözüm aramak için önce sorunun kaynağının ne olduğunu iyi bilmek lazım. Yaptığım araştırmalarda Tevrat ayetlerinde Yahudi ırkının üstün olduğu, direk ırkların sömürmesinin doğal olduğu ifade edilir. Bu sebeple Yahudiler olaylara bu şekilde yaklaşıyor. Ben Almanya'da doğup büyümüş biri olarak şuna şahit oldum. Almanlar Yahudilere yaptıkları yanlışı, zulmü derslerinde anlatarak ders çıkarıyorlar. Tarihte böyle bir zulme maruz kalmış bir millet nasıl oluyor da başka bir millete aynısını yapıyor aklım almıyor" ifadelerine yer verdi.





KUDÜS'E DAVET ETTİ

Süleyman Özışık konuşmasına salonu dolduran Gebzelilere Filistinlilerin sizlere selamı var diyerek başladı. Özışık Kudüs'te yaşadığı anılarını Gebzeliler ile paylaştı ve, "Emin olun ki biz olduğumuz sürece onlar Kudüs'ü alamayacaklar. Fırsatı olan herkes hiç düşünmeden gitsin. Kudüs'e sahip çıkalım elimizden ne geliyorsa yapalım. Kudüs tüm İslam aleminin davasıdır ve bu dava bizim davamızdır. Oradaki insanlar emin olun Türk'leri kurtarıcı olarak görüyor" dedi.

KUDÜS'TE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in baş kenti olarak tanıdığı sırada Kudüs'te olan Gebze Belediye Başkanı Engin Güzel'de orada yaşadıkları anılarını Gebzelilerle paylaştı. Güzel," Orada İsrail askerlerinin, İsrail polisinin size bakışlarında o nefreti görüyorsunuz. Orada gördüm ki Türk'lerden ciddi anlamda çekiniyorlar. Allah kısmet ederse en kısa zamanda tekrar gitmek istiyorum" dedi.





SORULARI CEVAPLADILAR

Konferansın sonunda konuklar izleyicilerin soruları cevaplandırdı. Konuklara Gebze İlçe Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel ve İlim Yayma Cemiyeti Gebze Şubesi Başkanı Sedat Çelik tarafından hediye takdiminde bulunuldu. Programın sonunda protokol üyeleri ve konuklar toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.