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Gebze’de Mahalle İftarları Başlıyor

İlk sofra Arapçeşme’de kurulacak Mahalle iftarının İlk sofrası Arapçeşme’de kurulacak

Gebze'de Mahalle İftarları Başlıyor

15 Mayıs 2018 Salı 13:42

 Gebze Belediyesinin geleneksel mahalle iftarlarında ilk sofra, Ramazan ayının ilk gününde Arapçeşme Mahallesi’nde kurulacak. Her gün farklı bir mahallede kurulan iftar sofralarında Gebzeliler aileleriyle ve komşularıyla  birlikte oruçlarını açıyor. Birlik, beraberlik ve paylaşım ayı olan Ramazan ayında Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda düzenlenen mahalle iftarları 16 Mayıs Çarşamba Arapçeşme Mahallesi, 17 Mayıs Perşembe Mevlana Mahallesi, 20 Mayıs Pazar Mollafenari Mahallesi, 22 Mayıs Salı Köşklüçeşme Mahallesi ve 23 Mayıs Çarşamba İstasyon Mahallesinde kurulacak. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, tüm Gebzelileri mahalle İftarlarında birlikte iftar açmaya davet etti.


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