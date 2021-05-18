Gebze’de Mayıs Meclisi 1. Oturumu Tamamlandı

Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 1. oturumu GKM büyük salonda yapıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yönettiği meclis oturumu bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başlayan mayıs ayı meclis toplantısında, gündemde yer alan maddeler görüşülerek karara bağlandı. Gündemin ilk 2 maddesinde yer alan Yapı Kayıt Belgesi alan 37 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 15 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan 2021 Yılı Analitik Bütçe Kesin Hesabı ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü teklifi; İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün Tatlıkuyu Mah. kapalı sabit pazar yanındaki 4528 ada 26 nolu parselde bulunan 77-B nolu dükkanın satışının yapılabilmesi için Encümene yetki verilmesine ilişkin teklifi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemize ait Hatipler Mah. 206 ada 74 numaralı parselden 206 ada 59 numaralı parsele geçit hakkının kurulması ve bedeli için Belediye encümenine yetki verilmesine ilişkin teklifi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Yapı Kayıt Belgesi alan 27 adet parselin satışına ilişkin teklifi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Yavuzselim ve Hürriyet Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin 17 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin teklifi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün Osmanyılmaz (K.Çeşme) Mahallesi 2453 ada 37 parselin belediyemiz tarafından Sosyal Altyapı alanlarında kullanılmak üzere satın alınmasına ilişkin teklifi; Dış İlişkiler Müdürlüğünün Belediyemiz ile Kardeş Kent ilişkisi kurulan Hakkari İli Merkez İlçesi Durankaya Belde Belediyesi ile ortak proje yapılması ve gerektiğinde her türlü iş ve proje için protokol imzalanması amacıyla Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’e yetki verilmesine ilişkin teklifi; Veteriner İşleri Müdürlüğünün Gebze’de bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyonunun sağlanması amacı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesi arasında yapılan koordinasyon toplantılarında görüşülerek hazırlanan protokolün görüşülmesine ilişkin teklifi görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Gebze Spor Kulübüne Nakdi yardım yapılmasına ilişkin teklifinin oy birliğiyle kabul edildiği mayıs ayı birinci oturumunda meclis üyelerinin gündem dışı sorularını cevaplandıran Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gebzespor Gebze’nin bir değeridir. Gebzespor 66 yıl önce kurulmuş bir spor kulübümüzdür. Daha nice başarı dolu yılları birlikte yaşarız inşallah. Geçen sene 300 bin TL’lik nakdi destek sağlamıştık. Bu sene de Gebzespor ve amatör spor kulüplerimiz için 500 bin TL’lik destek sağlayacağız. Hayırlı olsun” dedi. Meclis gruplarının ortak hazırladığı bildiriyle Filistin’de yaşanan İsrail zulmü telin edildi. Gebze Belediyesi Mayıs ayı meclis toplantısının 2. oturumu 21 Mayıs Cuma günü saat 15’te GKM büyük salonda gerçekleştirilecek.











