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Gebze'de Mazot Hırsızlığı

Gebze'de kiraladıkları otomobile yerleştirdikleri düzenek yardımıyla tırların deposundan mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Gebze'de Mazot Hırsızlığı

27 Nisan 2019 Cumartesi 10:43

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Alınan bilgiye göre, ilçede, park halindeki tırlardan mazot çalındığı ihbarını alan Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin araçtan inmeden, yanaştıkları tırların depolarını otomobilin içindeki bir düzenekle boşalttığını tespit etti. 

Ekipler, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde düzenledikleri operasyonla V.T, C.Z, D.Ö. ve H.K'yi gözaltına aldı. 

Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 500 litre mazot ele geçiren ekipler, otomobilde yaptıkları incelemede, arka koltukların sökülerek tankerli bir düzenek kurulduğunu, bu düzenek sayesinde tırların yakıt deposundan mazotun çalındığını tespit etti. 

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



AA
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