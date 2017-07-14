Gebze’de nöbet sürüyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü münasebetiyle 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen programlar Gebzelilerin yoğun katılımları ile devem ediyor.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ev sahipliğinde düzenlenen programa Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Başkan Köşker’in eşi Ragibe Köşker, belediye başkan yardımcıları Engin Güzel, Nilay Ayran, Sadık Albayrak, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Emniyet Müdürü Adem Gider, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve çok sayıda Gebzeli katıldı.



GAZİLER O GECEYİ ANLATTI

15 Temmuz milli İrade Kent meydanında gerçekleşen program, Kur’an Tilaveti ile başladı. Kur’an Tilavetinin ardından 15 Temmuz Gazileri Yusuf Ak ve Yusuf Özgün bir yıl önce yaşanan hain darbe girişiminde yaşadıklarını Gebzeliler ile paylaştı. O karanlık gecede hainlere karşı direnişlerini anlatan gaziler, “yine olsa yine yaparız” dedi.



ORHAN ÇAKMAK KONSER VERDİ

15 Temmuz Gazilerinin ardından sanatçı Orhan Çakmak, 15 Temmuz için özel seçtiği parçalardan oluşan bir konser verdi. Orhan Çakmak’ın seslendirdiği birbirinden güzel vatan, bayrak temalı şarkılara Gebzeliler hep bir ağızdan eşlik etti. Konserin ardından Dünya Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Birincisi Bünyamin Topçuoğlu Kur’an tilaveti gerçekleştirdi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker Orhan Çakmak’a Gebze İlçe Kaymakamı Hasan Gözen Bünyamin Topçuoğlu’na plaket taktim etti.



UYANIK BİR ŞEKİLDE BEKLEYECEĞİZ

Gazeteci Süleyman Özışık ve Aktivist Tuğrul Selmanoğlu o gece yaşananları, o geceye nasıl gelindiğini, bundan sonra ne yapılması gerektiğini ve Avrupa’da 15 Temmuz’un nasıl karşılandığını bir bir masaya yatırıldığı söyleşide Gebzelilerle buluştu. Gazeteci Özışık bu milletin iki şeyden çektiğini belirterek, “Birincisi inanç ikincisi ihmaldir. İnancımızı sömüren dindar olduğuna inandıran bir terör örgütü lideri kırk yıl boyunca bizleri kandırdı. Bu ülkeye bir şey olmaz diyerek ihmalkar davrandık ve en beklemediğimiz bir zamanda sırtımızdan vurulduk. Artık uyanık bir şekilde bekleyeceğiz” dedi.



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