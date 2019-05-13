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Gebze'de nöbetçi noter uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Gebze'de de "Nöbetçi Noter" görev yapıyor

Gebze'de nöbetçi noter uygulaması başladı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 10:02

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Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin uygulaması kapsamında Gebze'de de "Nöbetçi Noter" görev yapmaya başladı.

Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan Gebze 1. Noterliği, uygulama kapsamda nöbet hizmetini yürütüyor.

Gebze 1. Noteri Rahime Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nöbetçi noter uygulamasına Gebze'de de başlandığını söyledi.

Gebze'nin nüfus yoğunluğuna değinen Sayın, "Bölgemizdeki nüfus yoğunluğu ve fabrikalar dolayısıyla vatandaşların hafta içi yetiştiremedikleri işlerini, hafta sonu yapabilmeleri açısından güzel bir uygulama oldu. Herkese hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



AA
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