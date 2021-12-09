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Gebze’de Obeziteye Karşı Sağlıklı Beslenme Eğitimi

Büyükşehir, okul öncesi çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve bu konuda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla eğitim verdi

Gebze'de Obeziteye Karşı Sağlıklı Beslenme Eğitimi

09 Aralık 2021 Perşembe 12:30


 

 

‘Mutlu şehir Kocaeli’ vizyonu çerçevesinde sağlıklı yaşamın gerekliliğini tüm kente yaymayı hedefleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bağlamda en önemli sağlık problemlerinden biri olan obezite ile mücadele için eğitim programları düzenliyor. Bu doğrultuda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı uzman diyetisyenler, Gebze’de bulunan 50.Yıl Chrysler Anaokulu’nda eğitim gören minik öğrencilere beslenme konusunda önemli bilgi ve öneriler verdi. Çağın hastalığı obeziteye dikkat çekmek ve okul çağındaki çocukları düzenli beslenmeye yönlendirmek amacıyla Gebzeli minikler ile bir araya gelen uzman diyetisyenler, yaklaşık 150 çocuğa sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğretti.

 

EĞLENCELİ EĞİTİM

Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ‘Anne Şehir Sağlıklı Yaşam’ programı kapsamında düzenlenen eğitim okulun konferans salonunda verildi. Obezitenin açmış olduğu sağlık sorunları, okul öncesi dönemde sağlıklı beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması gibi önemli konuların işlendiği eğitim, bilgilendirici ve bir o kadar da eğlenceli geçti. Oyunlarla anlatım, soru sorma, konu ile ilgili etkinlik yapma gibi yöntemler, öğrencilerin eğitimi daha iyi kavramasını sağladı. Sağlıklı beslenmeye yönelik şarkı ve videolarla desteklenerek gerçekleştirilen eğitimde Gebzeli çocuklar, besinler, besin grupları, vitaminler, kalsiyum, demir, diş sağlığı, sağlığa zararlı besinler, doğru el yıkama ve kahvaltının önemi gibi konular hakkında da bilgi sahibi oldu.

 

SAĞLIKLI BESLENME

Eğitimde ayrıca besin grupları, sağlığa yararlı ve zararlı besinler, kahvaltı ve diğer öğünlerin önemi de anlatıldı. Bu bağlamda çocuklara gıda güvenliği bilinci ile beraber evde yapılan yemeklerin yenmesi ve yemek seçilmemesi, açıkta satılan yiyeceklerin tüketilmemesi, cips, bisküvi, kola, şeker tipi gıdalardan uzak durma farkındalığı kazandırıldı.

 











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