banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki Emirhan'ı itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki çocuğun imdadına itfaiye yetişti.

Gebze'de otomobilde kilitli kalan 1,5 yaşındaki Emirhan'ı itfaiye kurtardı

05 Haziran 2021 Cumartesi 21:35

Köşklüçeşme Mahallesi 509 Sokak'ta baba Erhan Dengiz ve 1,5 yaşındaki Emirhan, akraba ziyaretine gitmek için araca bindi.

Anahtarı kontağa takan Erhan Dengiz, daha sonra araçtan indi.

O sırada çocuğun anahtarın kumandasına dokunmasıyla kapılar otomatik kilitlendi.

Bunun üzerine baba Dengiz, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ekipler, Emirhan'ı araçtan çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Ekipler, zorlayarak indirdikleri otomobilin camından demir çubuk yardımıyla anahtarın kontaktan çekilmesi sağladı.

Çocuk, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin alkışlarıyla otomobilden çıkarıldı.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan esnaf hastaneye kaldırıldı Gebze'de silahının kazara ateş alması sonucu yaralanan...
İYİ parti'den Dünya çevre günü’nde temizlik hareketi İYİ parti'den Dünya çevre günü’nde temizlik...
Gebze'de tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı Gebze'de tartıştığı kişi tarafından pompalı...
Kocaeli'de Kocaeli'de "çevre dostu" otobüslerle 5 ayda 15 milyon...
Vatandaş Sosyal Medyadan İstedi, Başkan Büyükakın Yerine Getirdi Vatandaş Sosyal Medyadan İstedi, Başkan Büyükakın...
Büyükşehir Sporcu Nesiller Yetiştiriyor Büyükşehir Sporcu Nesiller Yetiştiriyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gebze'de silahının kazara ateş alması sonucu...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, silahının temizlerken ateş alması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı....

Haberi Oku