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Gebze’de Parke Yol Çalışması

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Gebze'de Parke Yol Çalışması

10 Aralık 2020 Perşembe 12:47

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Başkan Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda çalışmalarına hız veren belediye ekipleri, yağışsız havaları hizmete çeviriyor. Ekipler Gebze’nin kırsal mahallelerinde yol bakım, onarım, kaldırım, bordür ve asfalt serim çalışmalarına ara vermiyor. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Pelitli Mahallesi’nde başlatılan çalışmalar kapsamında parke yol imalatını sürdürüyor. Fen işleri ekipleri Pelitli Mahallesi 4405 Sokak ve bağlantılarında parke yol yapımını tamamlayarak sokak sakinlerinin hizmetine açtı. Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelinde çalışmaların belirlenen program dahilinde sürdürüleceğini bildirdi. 







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