Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi

Gebze’de parklara her geçen gün yenisi ekleniyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda mahallelerde parklara yenilerini eklemek üzere hareket geçen park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri inşa çalışmalarına hız verdi.