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Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi

Gebze’de parklara her geçen gün yenisi ekleniyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatı doğrultusunda mahallelerde parklara yenilerini eklemek üzere hareket geçen park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri inşa çalışmalarına hız verdi.

Gebze'de parklara bir yenisi daha eklendi

10 Eylül 2020 Perşembe 14:12

Gebzeli çocukların mahallelerinde güven içerisinde boş zamanlarında oyun oynayabilmeleri için parklara yenilerini ekleyen ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 537/1 sokakta yeni bir parkın çalışmalarına başladı. İçerisinde çocuk oyun grupları, kamelyası, yürüyüş alanı ve yetişkinler için spor aletlerinin de yer alacağı parkı en kısa sürede tamamlamak üzere harekete geçen park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri ayrıca Mutlukent’te de bir parkın yapımını tamamladı. Mutlukent 2449 sokakta bulunan park alanını tamamlayan ekipler çocuk oyun gruplarının montajını da bitirdi. Gebze Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri belirlenen programda park imalat çalışmalarına devam edileceği bilgisini paylaştı. 
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