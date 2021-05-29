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Gebze’de Pazar Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor.

Gebze'de Pazar Denetimleri

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:54

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçede kurulan semt pazarlarında denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri pazar yerlerinde nizam ve intizamı bozan semt pazarı esnaflarına yasal işlem uyguluyor. Zabıta ekipleri tarafından hileli etiket, gürültü, bozuk ürün ve terazide hile yaptığı tespit edilen esnaflara; Gebze Belediyesi Encümeninin aldığı karara istinaden, idari para cezası ve geçici süre ile semt pazarında tezgah açmama yaptırımı uygulanıyor. Yetkililer semt pazarlarında periyodik kontrollerin devam edeceğini, vatandaşların bu ve benzer konulardaki şikayetlerini Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 0(262) 641 78 08 numaralı telefonu arayarak bildirmelerini istedi.











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