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Gebze’de Pazarcılara Koruyucu Maske

Gebze zabıtası ilçe genelinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor

Gebze'de Pazarcılara Koruyucu Maske

18 Aralık 2020 Cuma 14:11
Kovid 19 virüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde sosyal mesafe ve hijyen denetimlerine ara vermeden devam eden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Cuma günü Gebze’de kurulan 7 pazarda uygulama gerçekleştirdi. 7 Pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnaflarına sosyal mesafe kuralına ilişkin hatırlatmada bulunan zabıta ekipleri ayrıca esnafların tümüne birer kutu maske takdim etti. Zabıta müdürlüğü yetkilileri denetimlerin ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini bildirdi. 












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