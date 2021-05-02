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Gebze’de Ramazan Bereketi Devam Ediyor…

Ramazan ayının başladığı ilk günden beri devam eden Gebze Belediyesi kumanya dağıtım programı tamamlandı. Bu program kapsamında 7.000 ihtiyaç sahibi aile tek tek ziyaret edilerek kumanyaları teslim edildi.

Gebze'de Ramazan Bereketi Devam Ediyor…

02 Mayıs 2021 Pazar 18:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 15.000 kumanyanın da dağıtımı bugün başladı. Bu kumanyaların da tespit edilen adreslere dağıtımı tamamlandığında Gebze’de toplam 22.000 koli ihtiyaç sahiplerine ulaşmış olacak.

 

Büyükşehirden 15.000 Koli

Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz; Ramazan Bereketi ile 7.000’i Belediyemiz, 15.000’i Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz tarafından sağlanan 22.000 kumanyamızı ihtiyacı olan ailelerimize ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz, Ramazan Bereketi hepimizin beraberce yüzümüzü güldürüyor, Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi, yardımlaşmamızı daim etsin dedi.

 

Büyükakın’a Gebze Adına Teşekkür Ediyoruz.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a da teşekkür eden Büyükgöz; Salgının  başladığı ilk günden bu yana Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini veren Büyükşehir Belediye Başkanımız’a Ramazan ayında da Gebze’li hemşehrilerimize sağladıkları bu kıymetli katkıdan dolayı tüm Gebze adına teşekkür ediyoruz dedi.

 

 


 

 

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