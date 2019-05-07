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Gebze'de Ramazan Denetimleri

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetim ekibi gıda üreten veya satan iş yerlerinde yapılan gıda denetimleri, Ramazan ayında artarak devam ediyor.

Gebze'de Ramazan Denetimleri

07 Mayıs 2019 Salı 12:47

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Denetim ekipleri Ramazan ayı boyunca yapılan denetim çalışmalarıyla Gebzelilerin sağlıklı, güvenli ve tüketici haklarına uygun hizmet almaları ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirmeleri hedefliyor. Ekmek-pide, pasta ve tatlı imalat/satış yerleri başta olmak üzere denetim ekipleri tarafından halkın tüketimine sunulan gıdaların gıda mevzuatına uygun ve insan sağlığını tehdit etmeyecek şartlarda satılıp satılmadığı ve özellikle pide tarifesine uyulup uyulmadığı hususlarında denetlenmekte. Yapılan kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı ticari faaliyet gösterdiği tespit edilen işyerleri hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmakta. Vatandaşlar şikayet, görüş ve öneriler için 0262 641 78 08, Alo Zabıta 153 ve Gebze Belediyesi web sayfasında bulunan online başvuru sisteminden Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ulaşabilir.

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