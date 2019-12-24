banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Gebze'de sahte plaka bastıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gebze'de sahte plaka operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

24 Aralık 2019 Salı 13:33

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahtecilik suçunun men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Gebze'deki bir oto galeride sahte plaka basıldığı bilgisine ulaştı. 

Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, basılmış hazır 56 plaka, üzeri yazılmaya hazır boş 3 bin 920 plaka, plaka yerleştirilen 2 çelik levha ile birer mühür presi, plaka boyama presi, plaka basımında kullanılan büyük pres, kuru sıkı tabanca, ruhsat tarihi geçmiş pompalı tüfek ele geçirildi. 

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. 



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli...
Kocaeli’nde duraklar pırıl pırıl Kocaeli’nde duraklar pırıl pırıl
Başkan Büyükakın, Anayasa Mahkemesi üyesini ağırladı Başkan Büyükakın, Anayasa Mahkemesi üyesini ağırladı
Gebze'de kaldırım işgaline izin yok Gebze'de kaldırım işgaline izin yok
Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı
Atlı Eğitim Merkezi, çocukların ilgi odağı Atlı Eğitim Merkezi, çocukların ilgi odağı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir’den çiftçilere yüzde 50 hibeli...
Büyükşehir Belediyesi’nin sera desteği ile çiftçiler daha kaliteli üretim yapıyor.

Haberi Oku