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Gebze'de Santranç Ligi Heyecanı

Okullarası Satranç Ligi’nin ikinci etabı Gebze Spor Salonu’nda yapıldı

Gebze'de Santranç Ligi Heyecanı

19 Aralık 2017 Salı 10:10

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde organize ettiği ve İlkokul, ortaokul, lise kategorilerinde gerçekleştirilen Okullararası Satranç Ligi’nin ikinci etabı hafta sonunda yapıldı. Genç satranççıların kıyasıya mücadelesine sahne olan ve iki gün süren ikinci etabın sonunda, Cemal Arda Bilir, Alperen Sel ve Ömer Faruk Durugöl kategorilerinde birinci oldu.

 KIYASIYA MÜCADELE

Gebze Spor Salonu’nda yapılan ikinci tur maçları 16 Aralık Cumartesi günü başladı. Pazar günü ise ikinci etap kapsamında altı tur gerçekleştirildi. Bu etaba 530 öğrenci katıldı. Maçları büyükşehir yetkilileri, lige katılan öğrencilerin aileleri ve vatandaşlar takip etti.

 DOKUNMATİK EKRANLARDAN KORUYORUZ

İkinci etap maçları başlamadan önce bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ise, Büyükşehir Belediyesi’nin satranç sporuna büyük önem verdiğini söyledi. Geleceği emanet edecekleri gençlerin bilgili, donanımlı ve ahlaklı yetişmesini istediklerini anlatan Bilgi, “Satranç bir zekâ oyunu olmasının yanı sıra iradeye güç katan, kişiyi disipline eden bir spor. Biz de bu spora önem veriyoruz. Gençlerimizi yaptığımız bu yöndeki çalışmalarla dokunmatik ekranlardan kurtarmaya çalışıyoruz. Velilerimize de bu çalışmalarımızda bize katkı sundukları için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

 İKİNCİ ETABIN ŞAMPİYONLARI

İkinci etap maçları Pazar günü gerçekleştirilen turlarda kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Yapılan alt turun ardından ikinci etapta dereceye giren sporcular belli oldu. Buna göre;

İlkokul kategorisinde

Çayırova Üç Renk Koleji’nden Cemal Arda Bilir birinci, Derince Turgut Reis ilkokulundan Halil Maden ikinci, Gebze Kroman  İlkokulundan Ecrin Zeycan Şahin üçüncü oldu.

Ortaokul kategorisinde

Özel Atafen Ortaokulundan Alperen Sel birinci, İzmit Şehit Ümit Balkan Ortaokulundan Ömer Göllü ikinci, Gölcük Hisareyn Ortaokulundan Ali İnal üçüncü oldu.

Lise kategorisinde ise,

Özel Enka Teknik Okullarından Ömer Faruk Durugöl birinci, aynı okuldan Haydar Çelik ikinci ve Kocaeli Fen Lisesinden Servet Hakan Altay üçüncü oldu.

 MADALYA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Etabın sonunda dereceye giren öğrenciler için madalya töreni düzenlendi. Dereceye giren öğrenciler madalyalarını Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi ve Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül’ün elinden aldı.

 ÜÇÜNCÜ ETAP 13-14 OCAK

Öte yandan Haziran ayına kadar devam edecek olan Satranç Ligi’nin üçüncü etabı 13-14 Ocak tarihinde yapılacak. Üçüncü etap maçları İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

 

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