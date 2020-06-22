Gebze’de şehit babaları unutulmadı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Babalar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte şehit aileleriyle bir araya geldi, şehit babalarının babalar gününü kutladı. Arapçeşme Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen programa ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Belediye Başkan Yardımcıları, Selamet Güner, Sedat Çelik, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay ve şehit aileleri katıldı. Program Kur’an tilavetiyle başladı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar ve Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak programda gerçekleştirdikleri kısa selamlama konuşmasında şehit babalarının babalar gününü kutladı ve organizasyona katılımlarından ötürü kendilerine teşekkür etti.

SİZLERİN HAKKI ÖDENMEZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı selamlama konuşmasında, “Allahtan tüm şehitlerimize rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Bu gün Babalar Günü bu vesileyle tüm şehitlerimizin babalar gününü kutluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sizler bu vatan uğruna evlatlarınızı şehit verdiniz” ifadelerini kullandı. İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın yaptığı dua sonrası Başkan Büyükgöz ve protokol şehit ailelerine hediye takdiminde bulundu.