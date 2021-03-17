Gebze’de ‘SEM’ toplantısı. Gebze’ye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılacak olan Sporcu Eğitim Merkezi’ne ilişkin istişare toplantısı yapıldı.

Gebze Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, KBB Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım ve ilgili birim müdürleri katıldı. Daire Başkanı Şemsettin Yıldırım tarafından slayt eşliğinde sunumun yapıldığı toplantıda; Gebze Sporcu Eğitim Merkezi projesine ilişkin teknik detaylar, devam eden çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında ve istişarede bulunuldu.











