Gebze’de son nöbet

Gebze’de 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti son gününde binlerce Gebzelinin katlımı ile 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında gerçekleşti. 15 Temmuz Zaferi programına AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Albayrak, Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan ve çok sayıda Gebzeli katıldı.



MEHTARAN MEYDANI COŞTURDU

Gebze Belediyesi tarafından 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında düzenlenen program akşam namazının ardından her akşam olduğu gibi Kur’an tilaveti ile başladı. Kur’an tilavetinin ardından Gebze Belediyesi Mehteran Bölüğü birbirinden güzel eserleri Gebzeliler için seslendirdi. Mehteran Bölüğünün konseri meydanı dolduran Gebzelilerin zafer coşkusuna coşku kattı.



GAZİ ÇİFT YAŞADIKLARINI ANLATTI

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi birlikte 15 Temmuz Şehitler köprüsünde gazi olan Gazi Ahmet Yasin Kasarcı ve eşi Ayla Kasarcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile köprüye gittiklerini ifade etti. Kasarcı çifti, “O gece bize şehit olmak nasip olmadı, fakat hayatta iken karı-koca gazi olmanın şerefi nasip oldu. O gece sanki bütün korkularımız alınmıştı. Şehit olursak çocuklarımız ne olur diye bir an bile düşünmedik. Çünkü bizim çocuklarımız annesiz babasız yaşar ama vatansız yaşayamaz. O gün bu meydanları dolduran sizlerin dualarını yanımızda hissettik. Biz sizden razıyız Allah’ta sizden razı olsun” dedi.



GAZİ VURULMA ANINI ANLATTI

İsmail Hakkı moderatörlüğünde Gazi Ümit Uluocak ve köprüde polisin canına güvenen geçsin dediğinde ilk adımı atan ve “insan bir kere ölür, adam gibi ölür” sözü ile tanınan Kahraman Mehmet Ayaz o gece yaşananları anlattı. Gazi Ümit Uluocak, “O gece darbe yapanların asıl amacı yönetime el koymak falan değildi. Onların amacı bu milleti bölmek, kaos yaşatmaktı. Allah bize o gece gazi olmayı nasip etti. Allah’a şükürler olsun ki o hainlerin emellerini Allah’ın yardımı ile gerçekleştirmelerini engelledik. O gece vurulduğumda tek yaptığım salavat getirmekti. Başıma toplanan insanlar abi kelime-i şehadet getir dediği zaman artık sona geldiğimi hissettim. Ama eşim bana öle bir güven vermiş ki o an çocuklarım ne olacak diye aklıma hiçbir şey gelmedi tek düşündüğüm şehit olacağım ve onun mutluluğu oldu” ifadelerini kullandı.



KÖPRÜYE İLK ADIMI ATAN KAHRAMAN GEBZE’YE GELDİ

Fatih Sultan Mehmet köprüsünde barikatı ilk geçen Mehmet Ayaz o gece yaşadıklarını Gebzeliler ile paylaştı. İlk olarak Boğaz Köprüsüne gitmek istediklerini başaramayınca Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne gittiklerini ifade eden Ayaz, “Allah herkese bir yol çizmiş. Bize o köprüye gitmeyi nasip etmiş. Çünkü boğaz köprüsünde gazi kardeşim zaten nöbetteymiş. Bize de diğer köprüde nöbet yazılmış. Barikatın açılması ile o an hiç bir şey gözüme gelmedi. Allah öle bir cesaret veriyor ki korku içinizden silinip atılıyor. Bana kahraman diyorlar. Ben kahraman değilim bizim kahramanlarımızı şehitlerimiz ve gazilerimiz” dedi.



MURAT BELET KONSER VERDİ